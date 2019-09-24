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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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شاب يلقي آخر من السيارة أثناء سيرها بالليث والجهات الأمنية تحقق

شاب يلقي آخر من السيارة أثناء سيرها بالليث والجهات الأمنية تحقق
نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة الليث ليلة أمس الإثنين حادث مؤسف لإلقاء شاب ورميه من سيارة أثناء سيرها ، ما أسفر عن إصابته .

وتفصيلاً ، فقد ورد بلاغ للشرطة يفيد بالعثور على شاب بأحد شوارع الليث ، وقام الهلال الأحمر بنقله إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج .

وكشفت الجهات الأمنية عن تعرض المجني عليه للإعتداء من قبل شاب كان برفقته بالسيارة وكان به آثار ضرب وكسر بالقدم إثر مضاربة بينهما بسبب خلافات شخصية .

وتحقق شرطة الليث في الواقعة وتم التوصل لأحد أقارب المتهم قبل أن يقوم بتسليم نفسه ، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المتهم نظاماً .


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[ عدد التعليقات: 28933 ] نشر منذ 27 دقيقة

اوكي

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