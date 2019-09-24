7 فوائد خيالية للشوفان على صحتك وجمال بشرتك

أميرة خالد(صدى):

كشف موقع ” lifehack ” الطبي عن فوائد خيالية للشوفان على الصحة العامة والبشرة لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر المتنوعة .

وأكد الخبراء وفقاً للموقع ، أنه يمكن اللإعتماد على الشوفان للحماية من أخطر الأمراض ولجمال البشرة ، وذلك على النحو التالي :

1- الشوفان يحارب إرتفاع ضغط الدم مما يحمي الجسم ويحافظ على توازنه .

2- خفض نسبة الكولسترول في الدم ، إذ يحتوي على الألياف القابلة للذوبان .

3- يحد من الجلطات والأزمات لأنه يحافظ على الأوعية الدموية وصحة القلب .

4- يدعم الجهاز المناعي ويقلل الإصابة بالفيروسات والبكتيريا .

5- يساعد على الإسترخاء لمن يعانون الأرق .

6- يحمي من السرطان وخاصة “الثدي ، والمعدة ، والقولون ” لإحتوائه على أهم مضادات الأكسدة .

7- يمكن أن تستخدميه ككقناع للبشرة حيث يعمل على تفتيحها وإزالة البقع تخفيف الهالات السوداء .