7 فوائد خيالية للشوفان على صحتك وجمال بشرتك
كشف موقع ” lifehack ” الطبي عن فوائد خيالية للشوفان على الصحة العامة والبشرة لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر المتنوعة .
وأكد الخبراء وفقاً للموقع ، أنه يمكن اللإعتماد على الشوفان للحماية من أخطر الأمراض ولجمال البشرة ، وذلك على النحو التالي :
1- الشوفان يحارب إرتفاع ضغط الدم مما يحمي الجسم ويحافظ على توازنه .
2- خفض نسبة الكولسترول في الدم ، إذ يحتوي على الألياف القابلة للذوبان .
3- يحد من الجلطات والأزمات لأنه يحافظ على الأوعية الدموية وصحة القلب .
4- يدعم الجهاز المناعي ويقلل الإصابة بالفيروسات والبكتيريا .
5- يساعد على الإسترخاء لمن يعانون الأرق .
6- يحمي من السرطان وخاصة “الثدي ، والمعدة ، والقولون ” لإحتوائه على أهم مضادات الأكسدة .
7- يمكن أن تستخدميه ككقناع للبشرة حيث يعمل على تفتيحها وإزالة البقع تخفيف الهالات السوداء .
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