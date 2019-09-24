حساب المواطن يوضح حقيقة صرف زيادة في مبالغ الدعم
كشف برنامج ” حساب المواطن ” حقيقة الأنباء المتداولة، عن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.
وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة.
حيث أشار إلى أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، إذا كانت ” أكبر أو أقل من 18 عامًا ” وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.
كما ذكر أن المستفيدين من الدعم يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
فيصل[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 17 دقيقة
ومين الاهبل الي سال عن الزيادة في الدعم
الا اذا كان يقصد
زياده في (الدعم ) الدعم باللهجه الكويتيه
هذا وار 100%
كنت اتمنا يعطونا
التامين ع مؤخرة بالقيس ؟؟؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83009 ] نشر منذ 14 دقيقة
قالوا // مش بوزك ..