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حساب المواطن يوضح حقيقة صرف زيادة في مبالغ الدعم

حساب المواطن يوضح حقيقة صرف زيادة في مبالغ الدعم
نايف السالم(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” حقيقة الأنباء المتداولة، عن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة.

حيث أشار إلى أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، إذا كانت ” أكبر أو أقل من 18 عامًا ” وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

كما ذكر أن المستفيدين من الدعم يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 17 دقيقة

ومين الاهبل الي سال عن الزيادة في الدعم
الا اذا كان يقصد
زياده في (الدعم ) الدعم باللهجه الكويتيه
هذا وار 100%
كنت اتمنا يعطونا
التامين ع مؤخرة بالقيس ؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 83009 ] نشر منذ 14 دقيقة

قالوا // مش بوزك ..

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