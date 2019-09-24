حساب المواطن يوضح حقيقة صرف زيادة في مبالغ الدعم

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” حقيقة الأنباء المتداولة، عن وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج.

وعن ذلك، أوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا توجد زيادة في قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة.

حيث أشار إلى أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، إذا كانت ” أكبر أو أقل من 18 عامًا ” وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

كما ذكر أن المستفيدين من الدعم يمكنهم معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.