رئيس بلدية يصدر مرسوم يإلزام المواطنين بالضحك 3 مرات يوميا

باريس(صدى):

في قرار مثير للدهشة ، أصدر رئيس بلدية إيسار الفرنسية مرسوم يلزم المواطنين بالضحك 3 مرات على الأقل في اليوم لمدة أسبوع في شهر أكتوبر المقبل .

وأراد رئيس البلدية ” بوكاج فريدي ريفو” الذي أثار الإستغراب حول العالم محاربة الكآبة على طريقته الخاصة ، آمراً بزيادة إنتاج هرمون السعادة ” الأندروفين” من خلال الضحك .

ومنع الرجل نهائياً الموسيقى الحزينة أو الكتب التي تنتهي بشكل حزين وتخلف شعور بالأسى في النفس لزيادة حرصه على نشر السرور والفرح .

كما اتخذ رئيس البلدية قرار بتنظيم مهرجان “مدينة الفرحة” من 5 -11 أكتوبر ، لأول مرة تأكيداً على نشر السعادة بين المواطنين .