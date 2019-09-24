رئيس بلدية يصدر مرسوم يإلزام المواطنين بالضحك 3 مرات يوميا
في قرار مثير للدهشة ، أصدر رئيس بلدية إيسار الفرنسية مرسوم يلزم المواطنين بالضحك 3 مرات على الأقل في اليوم لمدة أسبوع في شهر أكتوبر المقبل .
وأراد رئيس البلدية ” بوكاج فريدي ريفو” الذي أثار الإستغراب حول العالم محاربة الكآبة على طريقته الخاصة ، آمراً بزيادة إنتاج هرمون السعادة ” الأندروفين” من خلال الضحك .
ومنع الرجل نهائياً الموسيقى الحزينة أو الكتب التي تنتهي بشكل حزين وتخلف شعور بالأسى في النفس لزيادة حرصه على نشر السرور والفرح .
كما اتخذ رئيس البلدية قرار بتنظيم مهرجان “مدينة الفرحة” من 5 -11 أكتوبر ، لأول مرة تأكيداً على نشر السعادة بين المواطنين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83009 ] نشر منذ 20 دقيقة
حكم القوي على الضعيف ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43476 ] نشر منذ 1 دقيقة
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