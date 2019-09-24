بطء الحركة يصيب الرجال بالضعف الجنسي

طوكيو (صدى):

أفادت دراسة يابانية، أن الخطوات البطيئة أثناء سير الرجال تجعلهم أكثر عرضة بنسبة 40 ٪ للضعف الجنسى حيث يسبب هذا التحرك البطيئ لضعف عضلات الحوض.

وبحسب الدراسة، أن الأشخاص الذين اتخذوا خطوات أصغر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعجز الجنسى أكثر من أولئك الذين لديهم خطوات طويلة، ويعتقد الباحثون أن قوة العضلات في الحوض تلعب دورًا في القدرة الجنسية والحفاظ عليها.

وتعد قوة العضلات والمرونة في الحوض والساقين عاملان رئيسيان للمشاكل عند الرجال، وهناك العديد من العوامل تؤثر على الحالة الطبيعية يمكن أن يكون علامة على حالة طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول والآثار الجانبية للدواء أومشاكل الهرمونية.