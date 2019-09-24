بالفيديو.. أنظمة أمان تيسلا تمتاز بالقدرات الخارقة

برلين(صدى):

تمتاز أنظمة أمان سيارات تيسلا باحتوائها على قدرات مذهلة تحافظ عل الأرواح؛ فالسائق يمكن ان يتخذ قرار خاطئ يعرضه هو والآخرين للخطر (حتى وإن كان عن غير قصد)، بالإضافة احتمالية وجود السائقين في حالة سكر، أوالسائقين نائمين، أوالسائقين من الشباب الطائش.

وأوضح معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، فإن تقنية تجنب الاصطدام الأمامية من تيسلا تحصل على أعلى تصنيف للأمان؛ فضلًا عن أن الكونغرس كاريت الألماني كافأ تيسلا بسبب تقنية Navigate التي تدعم السائق الآلي، كما حصلت تلك التقنية على جائزة الابتكار Connected Car Innovation (CCI).

وفي السياق نفسه، نشر أحد مستخدمي موقع يوتيوب فيديو رائع تحت عنوان” Tesla Car Crash Avoidance Super Cut “، والذي يظهر تقنية السيارة وقدراتها المذهلة.