بالصور.. نجل ميسي يخطف «الكاميرات» من والده أثناء فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم

طلال الغامدي(صدى):

رصدت وسائل الإعلام العالمية خلال تتويج الدولي ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي بجائزة أفضل لاعب في العالم رد فعل نجله الصغير ماتيو الذي لم تقل فرحته عن والده .

وبمجرد إعلان “الفيفا” فوز “ميسي” للمرة السادسة بالجائزة للعام العالي 2019 ، خطف الطفل “ماتيو ” أعين الكاميرات التي رصدت إنتفاضته معانقاً والده ومبتسماً له ، فيما كان رونالدو يجلس بجانبه وصفق بحرارة لصديقه ” ميسي ” .

الجدير بالذكر أن ميسي حقق الرقم القياسي للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة متفوقاً على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس والهداف التاريخي السابق لريال مدريد الذي حصل عليها 5 مرات .