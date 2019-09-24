توفر وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بعدة مدن
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من المستشفيات التابعة للإدارة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
* أخصائي سحب دم – مستشفى القوات المسلحة بالهدا .
* أخصائي العلاج الطبيعي – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
* التمريض السريري – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
* ممرضة – CCL – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
* مدير تمريض سريري – تعليم التمريض – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
* أخصائي أشعة – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .
ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا
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