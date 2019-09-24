توفر وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من المستشفيات التابعة للإدارة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

* أخصائي سحب دم – مستشفى القوات المسلحة بالهدا .

* أخصائي العلاج الطبيعي – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

* التمريض السريري – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

* ممرضة – CCL – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

* مدير تمريض سريري – تعليم التمريض – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

* أخصائي أشعة – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب .

ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا