كأول دولة عربية.. المملكة توضح المواصفات القياسية للعلم السعودي

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات، أول مواصفة قياسية للعَلم السعودي، كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة‎؛ حيث حدّدت عدداً من المتطلبات في العَلم السعودي، أهمها أن يكون مستطيلاً يساوي عرضه ثلثي الطول بأرضية خضراء تتوسطه الشهادتان.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب أن تكون نوعية قماش العَلم متناسبة مع الاستخدام في جميع الأجواء والمناخات، مع ثبات اللون الأخضر ومقاومته للضوء والغسيل والاحتكاكات، وأن يكون مقاوماً للأشعة فوق البنفسجية.

وتابعت: ” يمنع استخدام الدهانات أو مواد الطلاء الزيتية في طباعة الشهادتين والسيف، وأن يكون لونهما هو اللون الأبيض “.