«الزعاق» يكشف آخر مستجدات العاصفة «هيكا»

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء آخر المستجدات عن العاصفة المدارية “هيكا ” والتي ستتأثر بها مباشرةً سلطنة عمان .

وقال “الزعاق ” اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تتطور العاصفة هيكا إلى إعصار ،مؤكداً أنها تبعد الآن مسافة 300 كم عن السواحل العمانية .

وقال ” مازال هيكا في حيز العاصفة المدارية ومن المتوقع أن تتطور إلى إعصار لوجود الضخ الرطوبي

وأضاف : يبعد الآن قرابة300كم عن سواحل سلطنة عمان وحوافها تبعد180كم عن السواحل .

وتابع : مازالت نشطة وتواصل تحركها غرباً باتجاه محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ومن المتوقع أن تأثر مساء على جزيرة مصيرة ورأس مدركة .

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