الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأجهزة الإلكترونية من الاختراق

وكالات(صدى):

كشف خبراء مشرفون على نظام Avira الشهير لأمن المعلومات، عن نتائج دراسة لحماية الأجهزة الإلكترونية الاختراق؛ حيث أن الأجهزة الإلكترونية التي لم تتم حمايتها بكلمات سرّ على الإطلاق كانت الأكثر عرضة للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت.

ونجح الهاكرز في اختراق 25% منها بكل سهولة، بينما استطاع القراصنة اختراق 24% من الأجهزة التي تمت حمايتها بكلمات السر التي تطرحها معها الشركة المصنعة، واخترقوا نحو 23% فقط من الأجهزة التي حماها مستخدميها بكلمات سرّ خاصة بهم.

وفي السياق نفسه، أوضح الخبراء أن العديد من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية التي تعمل مع الإنترنت كأجهزة الراوتر مثلا لا يحمونها بكلمات سرّ خاصة بهم كونهم يجهلون كيفية التوجه إلى إعدادات تلك الأجهزة وتغيير كلمة الحماية، لذا يتوجب على الشركات المصنعة تزويد تلك الأجهزة بكلمات أكثر تعقيدا وأقل قابلية لفك تشفيرها من قبل الهاكرز.