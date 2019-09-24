وتيرة نمو متسارعة في تمويل الشركات الناشئة السعودية

علي القحطاني(صدى):

أبرز تقرير حديث لشركة ” MAGNiTT ” ، أن الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية سجلت رقمًا قياسيًا.

ويأتي ذلك خلال النصف الأول من العام 2019، على مستوى حجم التمويل وعدد الصفقات المبرمة.

تفصيلآ، أوضح التقرير أن السعودية شهدت وتيرة نمو متسارعة في تمويل الشركات الناشئة على مدى الأعوام الماضية.

حيث سجل النصف الأول أرقاماً قياسية على مستوى حجم التمويل، بارتفاع نحو 88% على أساس سنوي.

فيما بلغ حجم التمويل 40 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2019 عبر 26 صفقة، مقابل 22 مليون دولار تمثل 18 صفقة في النصف الأول من عام 2018.