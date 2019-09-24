أطعمة لا غنى عنها لمكافحة تساقط الشعر وحمايتك من الصلع المبكر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء من تأثير إهمال النظام الغذائي على صحة الشعر مما يسبب تساقطه وقد يؤدي للصلع المبكر في كثير من الأحيان سواء للرجال أو النساء .

وأكد أحد المتخصصين في العناية بالشعر ومالك شركة لإستعادة الشعر في كاليفورنيا ، أن تساقط الشعر قد يكون نتيجة جينات وراثية أو مشاكل بالغدة الدرقية أو المعالجة الشديدة للشعر مما يسبب حروق سطحية بالجلد إلا أن إهمال التغذية يعد السبب الأكثر إنتشار وتأثير .

وقال أن تحسين النظام الغذائي هو العلاج الناجح غالباً ، من خلال الإعتماد على الأطعمة التي تحتوي على التالي :

1- الأحماض الدهنية كالأسماك وخاصة ً السلمون والمكسرات .

2- الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وفول الصويا تعتبر مصادر هامة لتغذية الشعر .

3- الموز والبطاطس حيث تحتوي على فيتامين بي 6 الهام للشعر .

4- اللحوم ومنتجات الألبان لإحتوائها على فيتامين بي 12 .

5-الحمضيات والطماطم لإحتوائها على حمض الفوليك .

6-الكبد وصفار البيض لإحتوائها على فيتامين د الهام لقوة الشعر وصحته .