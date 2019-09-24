أطعمة لا غنى عنها لمكافحة تساقط الشعر وحمايتك من الصلع المبكر
حذر خبراء من تأثير إهمال النظام الغذائي على صحة الشعر مما يسبب تساقطه وقد يؤدي للصلع المبكر في كثير من الأحيان سواء للرجال أو النساء .
وأكد أحد المتخصصين في العناية بالشعر ومالك شركة لإستعادة الشعر في كاليفورنيا ، أن تساقط الشعر قد يكون نتيجة جينات وراثية أو مشاكل بالغدة الدرقية أو المعالجة الشديدة للشعر مما يسبب حروق سطحية بالجلد إلا أن إهمال التغذية يعد السبب الأكثر إنتشار وتأثير .
وقال أن تحسين النظام الغذائي هو العلاج الناجح غالباً ، من خلال الإعتماد على الأطعمة التي تحتوي على التالي :
1- الأحماض الدهنية كالأسماك وخاصة ً السلمون والمكسرات .
2- الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وفول الصويا تعتبر مصادر هامة لتغذية الشعر .
3- الموز والبطاطس حيث تحتوي على فيتامين بي 6 الهام للشعر .
4- اللحوم ومنتجات الألبان لإحتوائها على فيتامين بي 12 .
5-الحمضيات والطماطم لإحتوائها على حمض الفوليك .
6-الكبد وصفار البيض لإحتوائها على فيتامين د الهام لقوة الشعر وصحته .
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