وفاة 2000 شخص بسبب حبوب ” إنقاص الوزن “
تسببت حبوب لـ ” إنقاص الوزن ” بفرنسا في وفاة ما يصل إلى ألفي شخص، بالإضافة لأضرار صحية لا يمكن علاجها للآلاف.
وتفصيلآ، تواجه شركة « سرفييه » أحد أقوى وأكبر المختبرات الخاصة في فرنسا، تهمًا بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار موصوف على نطاق واسع يسمى « ميدياتور ” .
ومن جانبها، أوضحت الهيئة المنظمة للأدوية في فرنسا أن المختبر تساهل وفشل في التصرف؛ لمنع الوفيات والإصابات الناجمة عن العقار.
وحبوب « ميدياتور » هي أحد مشتقات الأمفيتامين، التي تم تسويقها لمرضى السكري الذين يعانون زيادة الوزن.
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