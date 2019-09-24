وفاة 2000 شخص بسبب حبوب ” إنقاص الوزن “

باريس(صدى):

تسببت حبوب لـ ” إنقاص الوزن ” بفرنسا في وفاة ما يصل إلى ألفي شخص، بالإضافة لأضرار صحية لا يمكن علاجها للآلاف.

وتفصيلآ، تواجه شركة « سرفييه » أحد أقوى وأكبر المختبرات الخاصة في فرنسا، تهمًا بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار موصوف على نطاق واسع يسمى « ميدياتور ” .

ومن جانبها، أوضحت الهيئة المنظمة للأدوية في فرنسا أن المختبر تساهل وفشل في التصرف؛ لمنع الوفيات والإصابات الناجمة عن العقار.

وحبوب « ميدياتور » هي أحد مشتقات الأمفيتامين، التي تم تسويقها لمرضى السكري الذين يعانون زيادة الوزن.