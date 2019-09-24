ضجة في لبنان بعد نبش قبر طفل سوري لاجئ

بيروت(صدى):

تسبب نبش قبر طفل سوري لاجئ عمره 4 سنوات، في قرية عاصون اللبنانية، لإعادة جثته إلى عائلته، في ضجة كبيرة.

وكان حارس المقبرة طلب من عائلة سورية نبش قبر استحدثته لدفن ابنها لأن المقبرة مخصصة للبنانيين فقط.

وتعيش بلدات لبنانية عدة أزمة مقابر بسبب صعوبة العثور على أراض للدفن، ويعاني السوريون من آثار هذه الأزمة أيضا بسبب رفض العديد من اللبنانيين تقديم مساحات لقبور اللاجئين السوريين بسبب ضيق المساحات الجغرافية للمقابر وندرتها.

ومن جانبه أعلن خالد عبد القادر، أحد مسؤولي البلدة عن تقديم قطعة أرض لدفن الموتى من اللاجئين السوريين.

ورفعت لافتة على باب المقبرة في عاصون تمنع دفن الغرباء وتؤكد أنها مخصصة لأهالي البلدة حصرا.