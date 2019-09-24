منها تجنب الأطعمة الحامضة..نصائح للتصدي لـ «أبو كعب»

أميرة خالد(صدى):

يصيب مرض أبو كعب الالتهاب الفيروسي، الغدد اللعابية، وتتمثل أعراضه في التهاب وانتفاخ شديد في الغدد النكافية وصعوبة شديدة في المضغ.

ومن بين أعراض «أبو كعب» أيضًا ارتفاع شديد في درجة الحرارة، والشعور بألم شديد في العضلات والمفاصل، إضافة إلى فقدان شديد في الشهية وعدم القدرة على بذل المجهود.

ويقدم الأطباء عدة نصائح للتصدي لأبو كعب، أولها التزام الراحة وتجنب التعب وتطبيق الكمادات على الأماكن المتورمة للحد من الالتهاب.

كما ينصح أيضًا بالإكثار من تناول السوائل الطبيعية الدافئة، وتناول الأطعمة سهلة البلع والابتعاد عن تناول الأطعمة الحامضة والمشروبات.