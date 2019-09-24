متحديًا «الملالي»..رئيس الفيفا: عين العالم على إيران لضمان دخول النساء الملاعب

وكالات(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو أن عين العالم ستكون على إيران للتأكد من تنفيذ تعهدها بالسماح للنساء بدخول الملاعب لمتابعة مباريات الرجال الشهر المقبل.

وقال إنفانتينو في ختام الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا: «ثمة كرة قدم للنساء في إيران وثمة مشكلة أيضا هي أن النساء لا يسمح لهن الذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم للرجال، تلقينا ضمانات من السلطات الكروية في إيران أن هذا الأمر سيتغير، وسيتغير بدءا من المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم».

وكان وفد من الاتحاد قد زار طهران الأسبوع الماضي، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.

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