إصابة عدد من رجال مكافحة المخدرات في إطلاق نار متبادل..وأمير حائل يتجه للمستشفى

علي العنزي(صدى):

تعرض عدد من رجال الأمن للإصابة، خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في حائل.

وحرص الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، على الاطمئنان على رجال الأمن المصابين.

وزار الأمير، مستشفى الملك خالد، ورافقه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم النفيعي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري وعدد من المسئولين .