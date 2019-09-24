تبادل الألفاظ الخادشة بين زوجين يعرضهما للمحاكمة

أبوظبي(صدى):

تعرض زوجين خليجيين في الإمارات للمحاكمة، بتهمة سبّ بعضهما بألفاظ خادشة للحياء، وذلك بعد تقديم كل منهما مذكرة أمام محكمة الأحوال الشخصية، تضمنت عبارات غير لائقة،كتبها كل طرف في المذكرة ضد الآخر.

وجاء في لائحة الاتهام أن الزوج قدّم في مذكرة دفاعه ثلاث عبارات سبّ تجاه زوجته، وأنكر الاتهام المسند إليه أمام المحكمة، وأفاد بأنه سرد الوقائع التي وقعت بينه وبين زوجته، وكتبها في مذكرة الدفاع.

كما اتهمت النيابة الزوجة، بتقديم مذكرة دفاع تتضمن عبارات سب ضد زوجها، حيث أنكرت الزوجة التهمة، وأفادت بأنها ما وردت في مذكرة الدفاع سرداً للوقائع.

وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم.