بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس المصري

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، لأول مرة عن تفاصيل تعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمحاولة اغتيال، موضحًا أن الأجهزة الأمنية أحبطت تلك المحاولة.

وأوضح أديب أن الرئيس السيسي من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم، لافتا إلى أنه قد تم التخطيط لاغتياله أكثر من 4 مرات.

وقال أديب إنه كان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم استهداف الرئيس السيسي في المعمورة، وبالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط.

وأكد أن الرئيس السيسي رفض رفضا قاطعا كشف أي تفاصيل من محاولات اغتياله، وكانت الوحدة السكنية التي يراقبون منها الاستراحة تبعد عنها نحو 1500 متر.

وعرض أديب، مقطع فيديو لاعترافات الإرهابيين أحمد إمام نجم، ومحمود هاني قبلان، عضوي لواء الثورة الإخواني لمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة اغتيال الرئيس باستخدام القناصة.

وأشار أحدهما إلى أنه تدرب في سوريا، وكان يجهز للعملية اغتيال السيسي من داخل إحدى الشقق السكنية المواجهة لاستراحة المعمورة بالإسكندرية.