مواطن يتعرض لعملية نصب باسم شركة كبرى ويطالب بالقبض على المتورط
وثق مقطع فيديو، تعرض مواطن لعملية نصب، بعدما أوهمه شخص أنه مندوب لشركة كبرى.
وظهر المندوب وهو يحاول اقناع المواطن بأنه مندوب لشركة للحماية و الإدخار، وأخذ منه مبلغ 400 ريال، ومن محل يجاوره حوالي 200 ريال.
وطالب المواطن بتدخل الجهات المعنية للقبض على المندوب الوهمي، حتى لا ينصب على مواطنين آخرين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52677 ] نشر منذ 7 دقائق
تعال أنا أعطيك400ريال وريحنا
أنا على بالي مبلغ كايد
تعبنا وأحنا نتكلم عن النصب والأحتيال
غير التجارب الي مرت بها الناس كلها
وباالرغم من ذلك مازال في ناس
ينضحك عليها ليومك هذا😐