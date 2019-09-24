مواطن يتعرض لعملية نصب باسم شركة كبرى ويطالب بالقبض على المتورط

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو، تعرض مواطن لعملية نصب، بعدما أوهمه شخص أنه مندوب لشركة كبرى.

وظهر المندوب وهو يحاول اقناع المواطن بأنه مندوب لشركة للحماية و الإدخار، وأخذ منه مبلغ 400 ريال، ومن محل يجاوره حوالي 200 ريال.

وطالب المواطن بتدخل الجهات المعنية للقبض على المندوب الوهمي، حتى لا ينصب على مواطنين آخرين.