آل الشيخ لمقاطعي نشاطات الترفيه‎: «ينتقد وتلقاه يسافر للبلدان اللي بالي بالك»

علي القحطاني(صدى):

سخر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقاطعي أنشطة الهيئة، مشددا على أن المملكة ستتحول لقبلة سياحية مفضلة للسياح السعوديين الذين اعتادوا قضاء إجازات سنوية خارج البلاد، من خلال توفير كل مقومات السياحة التي تجذب السعوديين في الخارج.

وقال آل الشيخ منتقدًا مقاطعي نشاطات الهيئة: «ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات، موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وانشطه رياضية، شغل ٢٪ اللي معقد ولسنه طويل مايمشي».

وأضاف: «الناس تبي تعيش وتتنفس، ينتقد وتلقاه أول واحد حاجز طيران للبلدان اللي بالي بالك ! لكن ينمي بلده لا لا جريمة».

كما أعلن آل الشيخ عن تخفيض على تذاكر فعاليات موسم الرياض المرتقب، بنسبة 20%، وتشمل منسوبي القوات المسلحة والحرس الوطني والداخلية وأبناء الشهداء الأبطال لهم ولذويهم ذوي صلة القرابة الأولى.