بالفيديو..نجاة طفلة من الموت المحقق أسفل عجلات القطار بعدما حاول والدها قتلها

واشنطن(صدى):

وثّق مقطع فيديو لحظة نجاة طفلة في أمريكا، بأعجوبة بعد أن قفز بها والدها أمام القطار، في محاولة لقتلها والانتحار.

وكان والد الطفلة قد قفز في مسار القطار يحمل طفلته البالغة من العمر 5 سنوات، في محاولة يائسة لقتلها والانتحار.

لكن نجت الطفلة من الحادث بإصابات طفيفة، في معجزة، حيث خرجت زاحفة من أسفل القطار.

وكشفت التقارير أن الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، قد توفى فورًا في مكان الحادث، وأن والدة الفتاة توجهت للمستشفى بمجرد إخطارها بما حدث.