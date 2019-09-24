كيف تجرؤون على ذلك؟.. مراهقة باكية أمام ترامب: سرقتوا أحلامي وطفولتي (فيديو)

ترجمة: سمية سليم(صدى):

وجّهت مراهقة تبلغ 16 عامًا من العمر، انتقادًا لاذعًا وصل إلى حد الهجوم إلى قادة العالم خلال قمة العمل المناخي للأمم المتحدة، مساء الاثنين.

وأوضحت غريتا ثونبرج، أن هناك تقصير من العالم لحل مشكلة تغير المناخ، مضيفة في خطاب حماسي إنه قد «سُرقت أحلامها بسبب كلماتهم الفارغة».

وأبلغت المندوبين أنهم لن يُسامحوا أبدًا إذا فشلوا في معالجة ارتفاع درجات الحرارة، وقالت الفتاة التي سافرت إلى الولايات المتحدة بواسطة يخت لتجنب الطيران، إنها لا ينبغي أن تكون على خشبة المسرح، ولكن يجب أن تكون في المدرسة على الجانب الآخر من المحيط.

وتابعت لقادة العالم: « كيف تجرؤون على ذلك؟ لقد سُرقت أحلامي، طفولتي بكلماتكم الفارغة»، مضيفة:«الناس يعانون، الناس يموتون، أنظمة بيئية بأكملها تنهار، نحن في بداية انقراض جماعي وكل ما يمكن أن تتحدثون عنه هو المال وقصة خرافية للنمو الاقتصادي الذي لا نهاية له. كيف تجرؤون على ذلك؟».

وأردفت: «كيف تجرؤون على مواصلة النظر بعيدا، وتأتون إلى هنا قائلين إنكم تفعلون ما يكفي، عندما لا تزال السياسة والحلول اللازمة في الأفق».

كما أخبرت السياسيين المجتمعين أنها لا تصدق أنهم فهموا الموقف؛ لأنهم إذا فعلوا واستمروا في العمل، فسيكونون شريرين ورفضت أن تصدق ذلك.

وقالت إنه يجب خفض الانبعاثات للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، والتي حذر العلماء بعدها من أن تأثيرات تغير المناخ تصبح أكثر حدة.

وحذرت من أنه لا يمكن حل هذا الوضع من خلال «العمل كالمعتاد» وبعض الحلول التكنولوجية، متابعة: «أعين جميع الأجيال القادمة عليكم. إذا اخترتم الفشل، فأنا أقول إننا لن نسامحكم أبدًا».

وأضافت: «الآن، هنا هو المكان الذي نرسم فيه الخط. العالم يستيقظ، التغيير قادم، سواء أعجبكم ذلك أم لا».

في وقت سابق، شوهدت الفتاة في مقر الأمم المتحدة مع تعبير غضب على وجهها بينما كان الرئيس الأمريكي ترامب يمشي في الداخل.

لم يكن من المقرر أن يحضر الزعيم الأمريكي – الذي يشك في تغير المناخ – القمة لأنه كان يستضيف جلسة حول الاضطهاد الديني في نفس المبنى.