شيرين تُقبل يد حسام حبيب في حفل جدة وتوجه رسالة لمصر(فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أحيت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا مميزًا في جدة في إطار حفلات اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وحرصت شيرين على توجيه رسالة مؤثرة إلى مصر والشعب المصري في ظل الأوضاع القائمة في البلاد والتظاهرات التي شهدتها مصر يوم الجمعة الماضية.

واستعانت شيرين بزوجها حسام حبيب؛ ليساعدها فيما تريد قوله قائلة: ” حسام جوزي مثقف وهو بيعرف يتكلم “.

وفي لافتة مثيرة تفاعل معها الجمهور أقبلت شيرين على تقبيل يد حسام على المسرح فور صعوده، بينما رد إليها قبلتها عندما انتهى من كلمته في مشهد وصفه الجمهور بالرومانسي.

وشددت شيرين على أن مصر ستظل قوية بجيشها، ورئيسها، قائلة: ” اللي ملوش كبير يشتريله كبير “.