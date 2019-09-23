  • الإثنين 23

    سبتمبر

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  3. بعد عراك بين الغزلان نشبت قرونهم مع بعض لفترة طويلة

بعد عراك بين الغزلان نشبت قرونهم مع بعض لفترة طويلة




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