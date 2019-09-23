وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك خالد تنظمان ورشة الاستخدام الآمن للمبيدات

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تنطلق صباح غد الثلاثاء ورشة عمل ” الاستخدام الآمن للمبيدات ” ، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع جامعة الملك خالد، وذلك بالمدينة الجامعية بالقريقر.

وتتضمن الورشة التي سيشارك فيها مختصون من عدة جهات أكثر من 6 أوراق عمل علمية، تشمل ” المبيد وأشكاله وضرورة استخدامه ” ، و”اعتبارات خاصة عند استخدام المبيد بشكل آمن ” ، و ” تجربة مزارعين من المنطقة حول استخدام المبيدات بشكل آمن ” ، و ” المبيدات الآمنة المطورة بتقنية النانو ” ، و ” البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات ” ، و ” دور مختبر الأمانة بمنطقة عسير في تحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية ” ، بالإضافة إلى حلقة نقاش مفتوحة لتبادل الآراء والتجارب والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بموضوع الورشة وأوراق العمل.

يذكر أن الدعوة وجهت إلى العديد من المختصين والمزارعين بمختلف محافظات منطقة عسير لحضور الورشة.