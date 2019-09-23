شاهد.. موقف طريف للمطربة وعد مع العلم الوطني
تعرَّضت المطربة وعد، إلى موقف طريف على المسرح خلال إحيائها حفلًا في جدة، مساء اليوم الاثنين.
وأخذت وعد، العلم الوطني من أحد الجمهور، وحاولت وضعه على النوتة إلا أنه وقع منها، ولم تتمكن من وضعه صحيحًا.
ويأتي حفل وعد اليوم في جدة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
موقف طريف للفنانة #وعد مع العلم السعودي على المسرح#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة #وعد_في_جدة#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/KVreWvXHOb
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 23, 2019
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