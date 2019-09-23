نسخة جديدة من عروس بيروت بطولة دانييلا رحمة ونيكولا معوض

بيروت(صدى):

يحضر الفنان اللبناني نيكولا معوض إلى خوض تجربة درامية جديدة؛ حيث يستعد لتصوير مسلسل جديد مع الفنانة دانييلا رحمة، من إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

وقال نيكولا في تصريحات تلفزيونية، إن المسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ولكنه سيتكوّن من 30 حلقةً، على أن يتم عرضه قبل موسم رمضان القادم.

ولفت إلى أنه سيكون شبيهًا بفكرة مسلسل ” عروس بيروت ” الذي يُعرض حاليًا، وسيتم عرضه على فضائية ” إم بي سي “.

وروّج نيكولا للمسلسل من خلال مقطع فيديو ظهر فيه مع دانييلا رحمة على هامش مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي، كما نشرت الفنانة اللبنانية صورةً لها مع معوض وعلّقت عليها قائلةً: ” رح بلش قريبًا جدًا.. أنا ونيكولا.. وعدد كبير من نجوم الدراما.. بتصوير مسلسل من 30 حلقة.. انتظرونا “.