شيرين تكشف حقيقة حملها من حسام حبيب بطريقة كوميدية في حفل جدة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

فاجأت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهور المملكة بكشفها حقيقة حملها من المطرب حسام حبيب.

وتعمدت شيرين التعليق على الأمر في وسط حفلها بجدة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89، عند استعدادها لغنائ أغنيتها.

وقالت شيرين بطريقة كوميدية قبل الغناء: ” إني لستً بحامل ” ؛ ليتفاعل معها الجمهور؛ لخفة ظلها.

وكانت انتشرت الأنباء والشائعات الفترة الماضية بشأن حمل شيرين وإخفائها الأمر.