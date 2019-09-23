فتاة يتحول لون دمها للأزرق القاتم

واشنطن(صدى):

كشف الأطباء في مستشفى بروفيدنس، رود آيلاند، بالولايات المتحدة، عن حالة غريبة أصيبت بها فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً، حيث تحولت دماؤها إلى اللون الأزرق الداكن بعد تناولها دواء يحتوي على عنصر مخدر.

ودخلت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها إلى غرفة طوارئ المستشفى وهي تشكو من الضعف العام والإرهاق وضيق في التنفس إضافة إلى تحول لون جسدها للون الأزرق بشكل واضح.

وتبين من الفحوص الطبية تغير لون دماء المرأة باللون الأزرق الداكن، يعزى إلى تناول مسكن لألم الأسنان يحتوي على عنصر البنزوكين. وذكرت المرأة بأنها استخدمت كميات كبيرة من البنزوكين الموضعي في الليلة السابقة لتخفيف آلام أضراسها.

وقال الدكتور وارن بنجامين بلاكوود، إنه تمكن من تشخيص حالة المرأة لأنه شهد حالة مماثلة قبل بضع سنوات وعلم على الفور بأن السبب هو عنصر البنزوكين.

وأضاف: ” كان البنزوكين الذي استخدمته المرأة في الليلة السابقة قد أثار تفاعلاً نادراً الأمر الذي أدى إلى تحول لون دمها إلى الأزرق الداكن.”

ويذكر أن هذه الحالة النادرة تصيب بعض المرضى لدى تعرضهم لأنواع معينة من الأدوية وأهمها أدوية التخدير الموضعي مثل البنزوكين، الذي يمنع الدم من إطلاق الأكسجين إلى الأنسجة ويتسبب في اكتساب اللون الأزرق الداكن.