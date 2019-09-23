بمشاركة 4 ملوك.. عرضة سعودية بمناسبة تولي الملك عبدالعزيز مقاليد الحكم (صورة)

علي القحطاني(صدى):

نشرت «دارة الملك عبدالعزيز»، صورة تاريخية لأداء العرضة السعودية في إحتفال أقيم في الرياض ١٣٧٣هـ ( ١٩٥٣م).

وأكدت الدارة، أن الاحتفال كان بمناسبة تولي الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – مقاليد الحكم، وشارك فيها الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله – رحمهم الله – ، وكذلك الملك سلمان – حفظه الله – ، وكذلك الأمير طلال بن عبدالعزيز.

يأتي نشر هذه الصورة بالتزامن مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.