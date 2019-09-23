ريا أبي راشد تشوق جمهور المملكة: « راح أرجع قريبا »

أميرة خالد(صدى):

هنأت الإعلامية ريا أبي راشد، قيادة المملكة وشعبها بذكرى اليوم الوطني الـ89 التي توافق اليوم الاثنين 23 سبتمبر.

وأعلنت ريا استعدادها لزيارة المملكة خلال الفترة المقبلة، لتكون زيارتها الرابعة خلال أقل من سنة، مشيدة بالاستقبال الحافل من قبل شعب المملكة.

ونشرت على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها أثناء مشاركتها في مهرجان أفلام السعودية خلال شهر مارس الماضي.

وعلقت ريا على الصورة «كتير متحمسة إنه راح إرجع زور المملكة العربية السعودية قريبًا جدًا لتغطية المزيد من زيارات نجوم هوليوود والمهرجانات السينمائية».⠀

وأضافت «هالمرة إن شاء الله رح تكون زيارتي الرابعة للسعودية خلال أقل من سنة، وكل مرة كان الشعب السعودي يستقبلني بكل الحب والكرم وحسن الضيافة كعادته،⠀كل يوم وطني والسعودية وأهلها بالف خير!».⠀