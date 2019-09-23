بالفيديو.. شابان يوقفا سيارتهما ليُسندا صورة الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشهد يكشف عن مشاعر الشعب السعوي تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وأوضح الفيديو، شابان في عرعر أوقفا السيارة بوسط الطريق ليُسندا صورة الملك سلمان التي سقطت بفعل الهواء.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.