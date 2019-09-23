النصر يواصل استعداداته للأهلي بعد تصريحات السويكت (فيديو)

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق مساء الجمعة أمام الأهلي في جدة.

والتقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين حيث أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، وبعدها انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، فيما قسم فيتوريا اللاعبين لثلاث مجموعات وأجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة.

واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة كروية أجريت على منتصف الملعب.

يأتي ذلك في وسط أزمة النصر مع اتحاد الكرة خاصة بعد تصريحات صفوان السويكت رئيس النادي حول تعرُّض النصر إلى ظلم تحكيمي وسكوت المسؤولين الرياضيين على هذا الظلم.

ويلتقي النصر الأهلي في جدة، يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد أداء النصر تراجعًا خلال الجولات الماضية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من الحزم، في الجولة السابقة، جعلته يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وكذلك تعادل أمام الشباب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضًا، وبفارق الأهداف عن النصر حامل اللقب.