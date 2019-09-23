شرط جديد لتوظيف الوافدين بالكويت في الجهات الحكومية

خالد الظفيري(صدى):

قال مصدر مسؤول في الكويت إنه تم وضع شرطا جديدًا من أجل توظيف الوافدين بالكويت في الجهات الحكومية.

وكشف أنه لن يتمكن الوافدين من شغل الوظائف في الجهات الحكومية إلا بعد معادلة شهاداتهم العلمية من وزارة التعليم العالي، سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة.

وجاء ذلك عقب دخول القانون رقم 78 / 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة حيز التنفيذ منذ شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المصدر أن الشرط يتضمن التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمين، والأطباء، والفنيين، والمهندسين وغيرهم “.

ولفت إلى أن القانون نص على أنه ” لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديًا أو أدبيًا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر “.