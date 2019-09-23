جوائز The best.. كلوب أفضل مدرب وميسي يقتنص الكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

انطلق حفل The best ، اليوم الإثنين، في نسخته الرابعة على مسرح ” لا سكالا ” التاريخي بمدينة ” ميلانو ” الإيطالية.

وقدم حفل الأفضل The best ، المذيعة الرياضية الإيطالية الشهيرة إيلاريا داميكو والتي تعمل في شبكة ” سكاي إيطاليا ” ، والأسطورة الهولندية رود خوليت.

وجاء إعلان الجوائز في الحفل كالتالي:

اقتنص مدرب ليفربول يورجن كلوب لقب أفضل مدرب لعام 2019.

وتوج نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب.

فاز هدف اللاعب دانييل زوري لاعب نادي ديبرتزن المجري بجائزة بوشكاش أفضل هدف في العالم عن عام 2019.

اقتنص حارس ليفربول أليسون بيكر جائزة أفضل حارس مرمي رجال 2019.

فازت ساري فان فينندال بجائزة أفضل حارس مرمي سيدات 2019.

فازت جيل إليس بجائزة أفضل مدرب للسيدات 2019.

فاز مارسيلو بيلسا و أعضاء فريق ليدز يونايتد بجائزة اللعب النظيف.

حصلت العظيمة سيلفيا جريكو وابنها نيكولاس على جائزة FIFA للمشجعين.