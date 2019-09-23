فض بكارتها.. ضبط ستيني اغتصب طفلة تبلغ 9 سنوات

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الشرطة المغربية القبض على رجل ستيني؛ إثر ممارسته الجنس غصبًا مع طفله وفض بكارتها بطريقة وحشية.

وفي التفاصيل استغل الستيني الطفلة التي تبلغ 9 أعوام عند مغادرتها منزل ذويها وقدومها لمنزل جدتها؛ حيث استدرجها إلى مكان خال من الناس وارتكب فعلته.

وقالت مصادر إعلامية إن الفتاة فشلت في المقاومة لفرق الحجم الجسدي، حيث لاحظ أهل الطفلة تغير حالتها النفسية.

واعترفت الطفلة لأهلها ؛ حيث سارعا إلى إبلاغ الجهات الأمنية .