جامعة أم القرى تعلن المرشحين والمرشحات لوظائف مركز اللغة الإنجليزية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة بمركز اللغة الإنجليزية موعد عقد الاختبارات التحريرية، الخاصة بالمتقدمين للوظائف الأكاديمية والتعليمية، للعنصرين (الرجالي والنسائي).

ويأمل مركز اللغة الإنجليزية من الجميع الحرص على إحضار الوثائق التالية: أصل الهوية الوطنية بالإضافة إلى نسخة منها، أصل وصور مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (لآخر مؤهل)، ومعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الجامعات غير السعودية.

علماً بأن إحضار هذه الوثائق يعتبر شرطاً أساسياً لإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي سيتم تحديد مواعيدها لاحقاً.

لمعرفة الأسماء:هنـــــــــــا.