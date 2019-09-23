أحلام تطلق أغنية « توشح بالخضار » احتفالات باليوم الوطني الـ89

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، اليوم الاثنين، إطلاق أغنية جديدة تحمل اسم «توشح بالخضار»؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأطلقت أحلام الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «اليوتيوب»، كما نشرت صورة لها من إحدى حفلاتها بالمملكة على حسابها الرسمي على «إنستجرام»

أغنية «توشح بالخضار» تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات والحان عبد الرحمن عثمان وتوزيع مشاري اليتيم وإنتاج شركة كوين انترناشيونال.