ترامب يُفاجئ الحضور في قمة المناخ في دقائق!

واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا وتساؤلات عديدة بعد أن شارك لبضع دقائق في قمة المناخ في نيويورك التي تعقدها الأمم المتحدة، رغم عدم إعلانه المشاركة.

وكان ترامب أعلن مرارُا وتكرارًا رفضه المشاركة في قمة المناخ مٌقللًا من أهميتها.

ولم يلقِ ترامب كلمة، بل اكتفى بالجلوس لدقائق في القاعة العامة، حيث استمع ثم صفق لكلمة رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي.

ويشارك نحو 60 زعيمًا من العالم في هذه القمّة حول المناخ؛ بهدف إعطاء دفع جديد لاتّفاق باريس، الذي خرجت الولايات المتحدة منه بعيد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.