الغضب يسيطر على منى زكي في الجونة بسبب أحمد حلمي!

القاهرة(صدى):

أشعل عدد من الصحفيين المتواجدين في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة غضب الفنانة منى زكي؛ بعد توجيه أسئلة إليها حول فيلم زوجها أحمد حلمي.

وكانت ” زكي ” تحضر عرض أحد الأفلام المشاركة في المهرجان، وبعد خروجها توجه عددٌ من الصحفيين بسؤال لها حول أسباب فشل فيلم ” خيال مآتة ” لزوجها النجم أحمد حلمي.

وظهرت ملامح الغضب على منى زكي التي لم تجيب على التساؤل قائلة : ” لماذا تسألوني أنا هذا السؤال؟، ليس لي علاقة بالعمل ولم أظهر فيه، اسألوا صُناعه “.