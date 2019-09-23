الغضب يسيطر على منى زكي في الجونة بسبب أحمد حلمي!
أشعل عدد من الصحفيين المتواجدين في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة غضب الفنانة منى زكي؛ بعد توجيه أسئلة إليها حول فيلم زوجها أحمد حلمي.
وكانت ” زكي ” تحضر عرض أحد الأفلام المشاركة في المهرجان، وبعد خروجها توجه عددٌ من الصحفيين بسؤال لها حول أسباب فشل فيلم ” خيال مآتة ” لزوجها النجم أحمد حلمي.
وظهرت ملامح الغضب على منى زكي التي لم تجيب على التساؤل قائلة : ” لماذا تسألوني أنا هذا السؤال؟، ليس لي علاقة بالعمل ولم أظهر فيه، اسألوا صُناعه “.
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 25 دقيقة
مهرجان الجونة السينمائي بمصر للدعوة للإنحلال والتعري في بلدان المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل