الهلال يستأنف التدريبات بمشاركة عطيف وغياب الشلهوب (صور)

ماجد محمد(صدى):

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يوم.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان الوشيسكو، في مجمل المران على الجوانب الفنية، فيما اشتمل المران علی تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية ومناورة على جزء من مساحة.

وشارك اللاعب عبدالله عطيف في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهي برنامجه التأهيلي، بينما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية.

كما يتواجد اللاعب محمد الشلهوب في مدينة دبي، وذلك لتصوير إعلان دعائي الشريك الاستراتيجي إعمار.

وخضع اللاعب أندري كاريلو لجلسة علاج في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، بعد شعوره بألم طفيف في عضلة الفخذ أثناء لقاء الاتحاد يوم السبت الماضي.

يذكر أن الهلال سيواجه التعاون يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط.