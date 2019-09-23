الدهمشي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 89

سعيد العجل(صدى):

رفع أ. صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 89 .

وقال الدهمشي أجدني في غاية السرور مع تجلي دور قياداتنا في تعزيز العمل الخيري في البلاد والاهتمام به، وانعكاسات ذلك واضحة في الدعم السخي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيادة معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي، الذي يولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كافة الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

وأضاف ” إننا نفخر بانتسابنا لهذه البلاد المباركة ، لتألقها وتميزها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، بما في ذلك العمل الخيري، الذي هو ديدن ولاة الأمر والشعب السعودي على مر العصور، امتثالا لأوامر الله سبحانه وتطبيقا لشرعه الكريم، ونسعد بالعمل الاجتماعي والإنساني داخل حدوده الشاسعة على امتداد أكثر من مليوني كيلو متر مربع ،

مشيرا إلى أن العمل الخيري في ظل الحكومة الرشيدة أصبح كيان مؤسسي منظم، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة إلى المستقبل وفقًا للرؤية الطموحة 2030م. التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين ، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم بإذن الله ، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته .

من جانب آخر أكد الدهمشي أن المملكة تتبوأ مقعدًا في أقوى البلدان الاقتصادية في العالم، وعضوية في “مجموعة العشرين” G20، فضلًا عن الدور السياسي البارز في العالمين الإسلامي والعربي.

مبينا أن هذه الإنجازات العظيمة ما هي إلا امتداد لتاريخ مجيد أسس كيانه جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، منذ أن وحد المملكة بأطرافها المترامية، وسار أبناؤه البررة على نهجه إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي عزّز المبادئ الثابتة والراسخة للمملكة لتكون حاضنة العالم العربي وعمق العالم الإسلامي يشار إليها بالبنان من كافة دول العالم .

موضحا إن التأمل في ذكرى اليوم الوطني من كل عام ما هو إلا نقطة انطلاقة متجددة لبذل المزيد من العمل والإنتاج، وترسيخ اللحمة الوطنية، والانتماء لهذا الوطن المعطاء والوفاء لولاة الأمر.

وتابع الدهمشي إننا نستذكر في ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون، عظمة هذا الوطن الذي اختار له الله بيته الحرام.. وقبلة المسلمين تهوي إليه أفئدتهم من كافة أصقاع المعمورة ، وتصبو إليه قلوبهم ليجدوا الطمأنينة بقربه ، والأنس بمقدساته ..وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ، ويمن على بلادنا بالأمن والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.