بالثلاثة.. الجزيرة الإماراتي إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس

ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين، إلى إلى دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب النصر العماني.

وهز الجزيرة شباك النصر بثلاثية مقابل هدف واحد، حيث افتتح التهديف زايد العامري في الدقيقة 10 للجزيرة.

وتعادل حمد الحوسني للنصر في الدقيقة 4، وسجل الجزيرة هدفين وقعهما زايد العامري ومراد باتنا في الدقيقتين 66 و81، لينهي المباراة فائزًا 3/1.

وتأهل الجزيرة إلى دور الـ16 بنتيجة إجمالية 4/1 بعدما فاز 1/0 ذهابًا.