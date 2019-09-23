مع انشغالها بالعرب.. 3 مسيرات احتجاجية تضرب إيران (فيديو)

طهران(صدى):

اشتعلت الشوارع الإيرانية باحتجاجات ضد الحكومة في الوقت الذي تنشغل فيه السلطات بإثارة الفتن والاعتداء على الدول المجاورة؛ لأطماعها.

وخرجت ثلاث مسيرات احتجاج ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، اليوم الإثنين، اثنتان في العاصمة طهران، والثالثة في مدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وفي هذا الصدد قالت قناة صوت الشعب الإيرانية: ” مسيرة للكسبة في مجمع ‌علاء الدين‌؛ سوق بيع الهواتف المحمولة في طهران، نظموا إضرابًا عن العمل وقاموا بإغلاق محالهم ورفعوا شعارات ضد حكومة الرئيس حسن روحاني “.

وأضافت: ” أصحاب محال بيع الهواتف في مجمع علاء الدين أغلقوا محالهم؛ احتجاجًا على ظلم واحتكار مبيعات الهواتف المحمولة من قبل الشركات الحكومية “.

وأشارت القناة المعارضة إلى أن المحتجين تظاهروا داخل المجمع وحثوا الشركات الأخرى على إغلاق متاجرهم “.

تجمع المودعون الذين نهبت أموالهم شركة ” كاسبين “ المالية وأعلنت إفلاسها قبل نحو 4 سنوات، للمطالبة بإعادة أموالهم المنهوبة في طهران .

ونظم المئات من المودعين وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران، مطالبين السلطة التشريعية باسترجاع أموالهم من شركة كاسبين المالية، وتعويضهم وسداد أرباحهم التي مر عليها 4 سنوات “.

وأضافت قناة صوت الشعب: ” العشرات من عمال مصنع قصب السكر نظموا تظاهرة أمام المصنع في مدينة الشوش بعدما أبلغت الشركة 21 عاملًا بعدم تمديد عقودهم “.

وتابعت: ” المحتجين هتفوا ضد الحكومة ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني “.