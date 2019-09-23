طائرة وسيارة من الذهب وأطنان من السبائك والماس.. ثروة هائلة لناصر الخرافي (صور)

خالد الظفيري(صدى):

يعتبر الكويتي ناصر الخرافي، أحد أبرز المليارديرات شهرة وذلك رغم مرور 9 أعوام على وفاته، إذ توفي في أبريل 2011 بالقاهرة.

ثروته ..

وكان الخرافي يمتلك ثروة هائلة، ظلّت موجودة بعد وفاته، فيما أظهرت مجموعة من الصور أملاكه التي تقدر بأطنان من الذهب.

وأوضحت الصور، بيته منزله بالأثاث وسيارته وطائرته الخاصة ويخته كلها مصنوعة من الذهاب الخالص والماس، بينما بيّنت صورًا أخرى رُزم الأموال التي يملكها وأطنان من سبائك الذهب.

نشأته ودراسته..

ووُلد الخرافي في عام 1944م، وقد درس في المثنى وإنتقل إلى كلية فكتوريا بالإسكندرية وهناك فقد والدته غنيمة جاسم بودي، وبعدها وانتقل إلى بريطانيا لاستكمال دراسته العليا في تخصص إدارة أعمال ليرضي ميوله منذ الشباب بالعمل في التجارة الحرة.

عائلته..

تزوج من السيدة فوزية سيد علي سيد سليمان الرفاعي وله 5 أبناء منهم مرزوق الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة.

تجارته..

أسّس مجموعة الخرافي، في سبعينيات القرن الماضي وتضم عددا كبيرا من الشركات التي تقدم خدماتها في مجالات الهندسة والإنشاءات والصيانة إضافة إلى قطاعات النفط والمياه والكيماويات والطاقة والأغذية، كما تمتلك حصة رئيسة في شركة الاتصالات المتنقلة زين الكويتية وأسهما في عدة شركات مدرجة في البورصة الكويتية.

وفاته..

وتوفي في أبريل 2011، تاركًا ثروة هائلة، وإلى أنه توفاه لم يثبت أحد أنه استغل منصبه أو تخاذل في حكمه.