« الجهني » يوضح سبب اختفاء البروق من العاصفة المدارية هيكا

علي القحطاني(صدى):

كشف محلل الطقس فهد الجهني، اليوم الاثنين، سبب اختفاء البروق من العاصفة المدارية هيكا.

وقال الجهني: من الملاحظ اختفاء البروق في هذا التوقيت وهذا يدل على ضعف عمليات البناء الرأسي حيث أصبحت الرياح تصعد بشكل جانبي لولبي.

وأشار الجهني إلى أن هذه الطريقة في بناء السحب تقلل من تكون ظاهرة البرق وهذا يعطي دلالة على أن العاصفة المدارية تطورت كثيرًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى ثم تعود عاصفة مدارية أخرى خلال الساعات القادمة.