بن زنان ينسحب من « الدوري مع وليد »

ماجد محمد(صدى):

أعلن عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، انسحابه من برنامج «الدوري مع وليد»، مستنكرًا اتهامه بأنه «ضد الكيان».

وقال بن زنان في تصريح له: «تقديرًا لجماهير الشمس، وتقديرًا لكل من اتصل وأرسل، وتقديرًا لكيان عشقته منذ الصغر؛ فقد قررت الانسحاب من برنامج الدوري مع وليد مع خالص التقدير لجميع الزملاء، وعلى رأسهم الأخ وليد الفراج مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد».

وأضاف: «سبب مطالبتي بخروج إدارة النصر لتدافع عن الكيان وتجيب عن تساؤلات الجماهير وتنفي الشائعات أصبحت أنا ضد الكيان! عجبي! عمومًا شعار النصر أولًا هو شعاري ولن أحيد عنه.. وأنا وقفت مع كل الإدارات دعمًا لاستقرار النصر ولا داعي للمزايدات الفارغة».

كان رئيس النصر صفوان السويكت، قد اتهم التحكيم بأنه يتعمد ظلم النصر خاصة خلال مباراتي الشباب والفتح، وأن الجهات المسؤولة صامتة عن هذه الأخطاء عن عمد.

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