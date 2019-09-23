ترامب يُغضب الديمقراطيين: « غير قادرين على عزلي »

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه لا يشعر بالقلق من احتمالية عزله من قبل الديمقراطيين في الكونغرس .

وقال ترامب؛ ردًا على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد: ” ليس بشكل جدّي ” .

وتابع: ” الشخص الذي لديه مشكلة هو (جو) بايدن ” وهو منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السيناتور الديمقراطي الذي يتّهمه ترامب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

وأكد ترامب: ” ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب ” .